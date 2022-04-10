Emekli polisler Ankara'da eylem yaptı: 'Hakaretler işittik, gözaltına almaya çalıştılar'

Emekli polisler, Emniyet Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümünde, eğitim farkı gözetmeksizin tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesi talebiyle Ankara’daki Ulus Meydanı’nda eylem yaptı.

Emekli polisler, eylem için alanda görevlendirilen polislerin, üzerinde “Vatan sana canım feda” yazan pankartlarını bayrak direğinden indirmesi üzerine bu tavrı protesto etmek için, hazırladıkları basın açıklamasını okumadı. Emekli polisler, kendilerine gösterilen tavra ve taleplerine ilişkin konuşmalar yaparak eylemlerini sonlandırdı.

'Bize zor kullanmaktan vazgeçmediler'

Olaya dair konuşan emekli polis Niyazi Saymaz şunları dedi:

"13 yıldır emekliyim. Biz, anayasal hakkımız olmasına rağmen Ankara’da emekli arkadaşlarımızla buluşmak üzere yola çıktık. Bursa’dan, Antalya’dan, İzmir’den, Manisa’dan, Trabzon’dan, her taraftan emekli arkadaşlarımız buraya intikal etti. Biz, hükümetten zam istemiyoruz. Sadece ve sadece 3600 ek göstergemizi ve intihar eden arkadaşlarımızın durumlarını gündeme getirmek üzere burada toplandık. Emniyet teşkilatındaki şu anda görev yapan emniyet müdürleri, bizi maalesef hoşgörüyle karşılamadılar. Ne kadar emekli de olsak biz polisiz, ağza alınmayacak hakaretler işittik. Biz, buraya, işitmeyen kulaklara sesimizi duyurmaya geldik. Maalesef burada görev yapan polisler, bize zor kullanmaktan vazgeçmediler. Birkaç arkadaşımızı gözaltına almaya çalıştılar." (ANKA)