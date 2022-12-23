Emekli maaşları da yüzde 55 artacak mı?

Asgari ücret yüzde 55 oranında zamlandı. 8 bin 500 lira oldu. Bu gelişmeden sonra sıra emekli maaşlarına geldi. Emekliler ocak ayındaki maaş zammını bekliyor.

Peki emeklilerin zammı da yüzde 55 olur mu? Milliyet gazetesi ekonomi yazarı Cem Kılıç, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Milliyet'te yer alan açıklamasında Kılıç şu ifadeleri kullandı:

Kılıç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3500 lira emekli maaşında taban aylık. Ben taban aylığının artırılacağını düşünüyorum. Memur ve memur emeklileri açısından toplu sözleşme kuralları geçerli, işçi ve Bağ-kur emeklileri açısından 6 aylık TÜFE dikkate alınıyor. Enflasyonun bu rakamların altında çıkacağı gerçek.

Yüzde 54,66’lık artışın emekli aylıklarına da etkisi olacak. TÜFE’nin üzerinde bir emekli aylığı artış oranını yaşayabiliriz. Ben emekli aylıklarının da hemen hemen bu rakama yakın seviyede belirleneceği kanaatindeyim.

En düşük emekli maaşı 3500 lira. Asgari ücret artışıyla birlikte benim tahminim en düşük emekli maaşı 4500 liraya çıkmış olur. Genel olarak memur ve emekli maaşı zammında da yüzde 40 ile 50 oranında artış bekliyorum."