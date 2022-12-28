Emekli maaş zammı tahminleri havada uçuşuyor: Ne zaman belli olacak?

Emekli zammı konusunda açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak bakanlarıyla yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır" demişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışlarını 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ve dolayısıyla ortaya çıkacak olan 6 aylık oran belirleyecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün ise asgari ücrete yapılan artışa dikkat çekti. Ergün şunları söyledi:

"2002'de net asgari ücret 184 lirayken, en düşük emekli aylığı 252 liraydı. Yani en düşük emekli aylığı bile asgari ücretin üzerindeydi. Bu yıllar içerisinde en düşük emekli aylığı ile asgari ücretin eşit olduğun bir tabloya dönüştü. 2016'da en düşük emekli aylığının 1242 lira, asgari ücretin ise 1300 lira olmasıyla tablo asgari ücret lehine değişti. Sonraki yıllarda da asgari ücret en düşük emekli aylığının sürekli üzerinde oldu."

5 aylık enflasyon verisi belli oldu

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 bin 500 TL olan taban maaşının yükseltilmesi de söz konusu olacak. Emekliler 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur emeklileri ve memurlar ise yüzde 8 olarak belirlenen toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu.

Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14,05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15,11 zam oluştu. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklandığında 6 aylık oran da ortaya çıkacak.

6 aylık enflasyon oranı ile ilgili yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplamalar yapılıyor. Merkez Bankası tahmini, Orta Vadeli Program hedefi ve yapılan anket sonuçlarına bakıldığında enflasyonun yüzde 65 ile yüzde 72 arasında bir oranda çıkması bekleniyor.

Bu tahminlerden yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre de 6 aylık enflasyon verisinin yüzde 20'ler civarında çıkması bekleniyor. Buna göre eğer refah payı gündemde olmasaydı SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 20'ler civarında zam alabilecekken, emekli sandığı emeklilerine ise yüzde 8'lik toplu sözleşmeye ilaveten yüzde 13'lük bir enflasyon farkı verilecekti.

Ancak bu oran ülkedeki gerçek enflasyonu yansıtmadığı için geçen yıl ek zam yapılmak zorunda kalınmıştı. 2022 yılı başında yüzde 5 olan toplu sözleşme zammı 2,5 puan artırılmış SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de taban maaşı artırılarak seyyanen zam yapılmıştı.

Beklenti asgari ücret artışıyla eşitlenmesi

Birinci formüle göre yüzde 20'ler civarındaki enflasyon oranına 10-15 puanlık bir refah payı eklenmesi söz konusu olabilecek. Bu durumda enflasyon oranı yüzde 35'lere kadar çekilecek. Bunun anlamı SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 35 oranında artış yapılması söz konusu olacak. Bu durumda memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 38'e yaklaşmış olacak. Ancak bir başka beklenti ise artış oranının asgari ücret artışına eşitlenmesi.

Yani yüzde 54,7'lik oranın emekliler için de uygulanması şeklinde. Bu formüller sonunda en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi maaşı 5 bin lirayı geçecek ancak söz konusu miktar açlık sınırının şimdiden üç bin lira altında. 2000 öncesi SSK emeklisinin en düşük maaşı ise 7 bin liraya yaklaşmış olacak.

Bir başka formülde ise toplu sözleşme oranının artırılması söz konusu olabilecek. Yüzde 8 olarak belirlenen toplu sözleşme oranı yükseltildiğinde memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da yüzde 30'ları geçmiş olacak.

Bir başka hesaplama ile asgari ücrete yapılan yüzde 54,7'lik oranı taban emekli maaşına uygulanırsa bu durumda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 5.400 lirayı geçecek.

Taban maaşın 5 bin liranın üzerine çıkacak olması aslında bu civarda maaş alan diğer emekliler için de ek bir seyyanen artış anlamına gelecek.