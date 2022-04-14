'Emekli ikramiyesi eridi' diyen DİSK talebini açıkladı

DİSK-AR tarafından hazırlanan "Emekli bayram ikramiyesi eridi! Emekliye enflasyon farkı dahil en az 4 bin 500 TL bayram ikramiyesi ödenmelidir!" isimli araştırma bülteninde yaşanan hayat pahalılığına işaret edildi.
Türkiye’de 13,6 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi olduğuna işaret edilen söz konusu bültende, "Türkiye’nin en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturan emekliler için bayram aynı zamanda ikramiye demek. 2018’de 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesine üç yıl boyunca zam yapılmadı, 2021 yılında ise 100 TL zam yapılarak 1.100 TL olarak ödendi" hatırlatmasında bulunuldu.
Araştırma bülteninde şu başlıklar ve talepler yer aldı:
- Emekli bayram ikramiyesi 4 yılda (2018-2022) sadece yüzde 10 arttı!
- Resmi enflasyon 4 yılda (2018-2022) yüzde 151, gıda enflasyonu ise yüzde 186 arttı!
- Emekli ikramiyeleri için geçmiş yılların enflasyon farkı ödenmelidir.
- Emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4.500 TL ikramiye ödenmelidir.
- Emeklilerin bayram ikramiyesi enflasyon kadar artarsa 2.507 TL, gıda enflasyonu kadar artarsa en az 2.857 TL olmalıdır.
- Emekliye her yıl dört asgari ücret ikramiye ödenmelidir.
- Emeklinin enflasyona göre 5 yıllık kaybı yaklaşık 5 bin TL.
- Gıda enflasyonuna göre emeklilerin alım gücü son 3 yılda 1.000 TL’den 385 TL’ye düştü.
- Enflasyona göre emekli bayram ikramiyesinin alım gücü 3 yılda 1.000 TL’den 438 TL’ye düştü.
- Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62’den yüzde 26’ya geriledi.
- Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalıdır.