'Emekli ikramiyesi eridi' diyen DİSK talebini açıkladı

DİSK-AR tarafından hazırlanan "Emekli bayram ikramiyesi eridi! Emekliye enflasyon farkı dahil en az 4 bin 500 TL bayram ikramiyesi ödenmelidir!" isimli araştırma bülteninde yaşanan hayat pahalılığına işaret edildi.

Türkiye’de 13,6 milyonu aşkın emekli ve hak sahibi olduğuna işaret edilen söz konusu bültende, "Türkiye’nin en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturan emekliler için bayram aynı zamanda ikramiye demek. 2018’de 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesine üç yıl boyunca zam yapılmadı, 2021 yılında ise 100 TL zam yapılarak 1.100 TL olarak ödendi" hatırlatmasında bulunuldu.

Araştırma bülteninde şu başlıklar ve talepler yer aldı: