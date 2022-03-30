Emekli amirallerin yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesinden çıkılabileceği sözleri ve dönemin Deniz İkmal Komutanı emekli tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam aracıyla gittiği bir tarikat evinde sarık ve cübbeli üniformalı fotoğrafının ortaya çıkması üzerine, 103 emekli amiral Montrö’nün asla tartışmaya açılmaması yönünde ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçlamasıyla 103 emekli amiral hakkında 2’şer yıldan 12’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yapılan ikinci duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti, savunmasını yapan sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılması kararı verdi. Duruşma 27 Haziran 2022 tarihine ertelendi. (ANKA)