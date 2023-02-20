Emekli amirallerin yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı

Emekli amiraller hakkında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve “cübbeli amiral” açıklaması nedeniyle açılan ve tüm isimlerin beraatiyle sonuçlanan davada gerekçeli karar yayımlandı. “İfade özgürlüğünün çağdaş demokrasilerin en temel yapı taşlarından birisi olduğu” vurgulanan kararda, “Açıklama bir düşünce veya fikir açıklaması olarak nitelendirilebilir” denildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; suç için anlaşma suçuna yönelik mevzuatın aktarıldığı kararda, Yargıtay’ın kararına atıf yapılarak, “Anlaşmaya katılan kişiler arasında fikir uygunluğunun belirli, programlı bir şekle girmiş olması, vasıtaların tespit edilmesi ve gayeye yakın ciddi ve tehlikeli olma şart bulunmaktadır. Suçun maddi unsurunun gerçekleşmesi için failler arasında belirlenen suçun ‘elverişli vasıtalarla’ işlenmesi konusunda anlaşma olmalıdır. Anlaşmaya konu edilen suçun işlenebilmesi için elverişli vasıta bulunmuyorsa suçun maddi unsurunun gerçekleştiği söylenemez” düşüncesine yer verildi.

Kararda, “cübbeli amiralin” görüntülerinin kamuoyuna yansıması, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da “Cumhurbaşkanı, ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çekildim, Montrö’yü tanımıyorum, feshettim’ diyebilir mi” sorusuna “Yapabilir” yanıtını vermesi üzerine tartışmaların başladığına dikkat çekildi.

“Gerek Montrö Boğazlar Sözleşmesi gerekse de kamusal tartışmaya açılan muvazzaf bir amiralin sarık ve cübbe ile görüntülenmesi konusunda sanıkların yapmış olduğu açıklama bir düşünce veya fikir açıklaması olarak nitelendirilebilir” denilen kararda, “ifade özgürlüğünün çağdaş demokrasilerin en temel yapı taşlarından birisi olduğu” vurgulanarak, “İfade özgürlüğü genel olarak anayasaların, kanunların, uluslararası sözleşmelerin, özellikle de bağımsız ve tarafsız mahkemelerin koruması altındadır” denildi.

Kararda, “Vatandaşların haklarını kullanarak açıkladıkları görüş ve düşüncelerinden dolayı kamusal otorite veya toplumun diğer kişi, kısım veya grupları tarafından baskılanmamaları hakkın kullanımı açısından oldukça önemli” ifadesi kullanıldı.