Emekli albayın sır ölümü: Banyoda kanlar içinde bulundu, yatak odasında bir not vardı

Olay, saat 10.30 sularında Sarıyer İstinye'de yaşandı. Aktarılan bilgilere göre; 54 yaşındaki emekli Albay Mehmet Sabancı, dün sabah İstanbul’a geldi. Sabancı, sabah saatlerinde banyoya girdi. Bir süre sonra silah sesi duyan eşi S.S. ve kayınvalidesi S.A., içeri girdiklerinde albayı yerde kanlar içerisinde buldu.

Eşinin beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulundu

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde albayın emekli polis olan eşinin beylik tabancasıyla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabancaya el konuldu.

İşte yatak odasındaki notta yazanlar

Evde de inceleme yapan polis ekipleri, albayın yatak odasında küçük bir kağıda yazılmış not buldu. Albayın kaleme aldığı değerlendirilen notta, “Mücadele edemeyeceğim, benim suçum, kimsenin suçu yok. Kendi isteğimle gidiyorum. Beni affedin. Annene sahip çık. Sizi çok seviyorum” ifadelerinin yazılı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından albayın cenazesi Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin albayın intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Kayınvalidesi psikolojik sorunları olmadığını söyledi

Albayın 5 yıl önce, eşi S.S.'nin ise 4 yıl önce emekliği olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ifadesine başvurulan kayınvalide S.A.’nın damadının psikolojik sorunu olmadığını ancak yaklaşık 15 gündür sıkıntısı olduğunu söylediği öğrenildi.