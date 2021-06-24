Emekçiler Macron'a geri adım attırdı: İşsizlik sigortası reformu iptal edildi

Macron hükümetinin işsizlik sigortası reformu Salı günü Fransız Danıştayı tarafından iptal edildi. 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan reform işsizlik maaşıyla geçinmeye çalışan bir buçuk milyondan fazla emekçinin gelirinde ciddi bir düşüşe neden olacağından Mart ayından beri birçok kitlesel eyleme konu olmuştu.

Danıştay'ın kararının gerekçesi "ekonomideki belirsizlik" olsa da iptalin asıl nedeni sendikaların ve emekçilerin aylardır verdiği mücadelede yatıyor.

İptal kararında Danıştay'ın reform fikrine karşı ilkesel bir olumsuz görüşün bulunmadığının vurgulanmasıysa bu projenin önümüzdeki günlerde yeniden gündeme getirilebileceği gerçeğini ortaya koyuyor.

Halk düşmanı reformun uygulamaya konduğu takdirde bütçeden yıllık 2,3 milyar avroluk yük almasını gözeten Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, iptal edilen tasarının yeni bir versiyonu üstünde çalışmaya başladıklarını açıklamaktan geri kalmadı. Öte yandan, yerel seçimlerde beklentilerin altında kalan Macron'un Danıştay'ın iptal kararıyla aslında bir hafta içinde ikinci siyasi darbeyi aldığı yönündeki yorumlar Fransız basınında dile getiriliyor.