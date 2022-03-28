Emekçiler bir adım öne çıkıyor: Şişli’de halk temsilcilerini seçti

“Eşitlik ve Özgürlük İçin Halk Temsilcilerini Seçiyor” çağrısı ile parlamento seçimleri için toplantılar düzenleyen Türkiye Komünist Partisi bu toplantılardan birini dün akşam İstanbul Şişli’de, Şişli Tiyatrosu’nda gerçekleştirdi. Toplantıya TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Neriman Keske, TKP’nin meclise, seçimlere çok anlam yüklemediğini, birileri jetiyle yemeğe gidiyorken emekçilerin açlıkla karşı karşıya kalmasının, birileri her gün zenginliğine zenginlik katarken işçilerin ev kirasını, faturaları ödeyememesinin sonunu getirecek şeyin mecliste kaldırılacak eller olduğunu düşünmediğini, kendi sorunlarının farkında olan halkın bu sorunların üstesinden gelmesinin yolunun örgütlülükten geçtiğini anlatmak için burada olduklarını vurguladı.

'Umut emekten çıkar'

Millet ittifakının Erdoğan’a karşı mücadele veremeyeceğini belirten TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, toplumsal hareketlenmeyi bütünüyle sandığa odaklayan, halkı siyasetsizleştiren, eski AKP’lilerden, gericiliğin kalesi olan partilerden oluşan bu ittifakın bugün Erdoğan’ın yaptığı gibi sermayeyle benzer bir diyalog tutturmaya çalıştığını söyledi. "Kamulaştırma" diyen Millet İttifakı’na Tüpraş’ın da kamulaştırılıp kamulaştırılamayacağını sordu.

Senem Doruk İnam, bu kış halkın çoğunun faturalarını ödeyemediğini, doğalgazı yakmadığını söylerken doğalgaz, elektrik, sağlık, eğitim, barınma bunların hepsinin kamusal, insani haklar olduğunu belirtti:

“Bunların birkaç sermayedarın elinde, bizlerin ceplerini boşaltmasına izin verilmemesi gerekiyor, yani tamamen devletleştirme gerekiyor. Erdoğan’ın yaptığı zamlarla hesaplaşmak değil, eğer insani haksa, biz bütün bu kamusal hakların devletleştirilmesini bekliyoruz.”

Senem Doruk İnam, büyük bir alt üst oluş olmazsa Türkiye’de emekçilere güçlendirilmiş sistemle bir aydınlık yolu görünmediğini, umudun buradan değil, emekten, bağımsızlıktan, laiklikten çıkacağını dile getirdi. Türkiye’de bu ilkeleri savunan tek partinin TKP olmadığını, ancak kimi öznelerin seçimleri beklemekte olduğunu belirterek, Türkiye Komünist Partisi’nin bu ilkeleri seçimler için bir kenara bırakamayacağını vurguladı.

'Seçimlerde TKP, emeğin sesini güçlendirmeye çalışacak'

“Seçimlerde Türkiye Komünist Partisi, kendi adaylarıyla, kendi ismiyle pusulada yer alacak ve kendi sesini, emeğin sesini güçlendirmeye çalışacak. Türkiye Komünist Partisi, kirli pazarlıklarla, koltuk hesaplarıyla, milletvekili pazarlığıyla diyerek ilkelerini seçim döneminde bir kenara bırakamaz. Öyle yaparsak Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Partisi olmaz” diyen Senem Doruk İnam, TKP’nin emeğin sesini güçlendiren, sömürüye karşı duran, laiklikten, anti-emperyalizmden yana olan sol, sosyalist öznelerle de bir diyalog içinde olduğunu belirtti.

Kurtuluş’ta EMEP’le sokağa çıktıklarını, gençlik örgütlerinin savaşa karşı birlikte eylem yaptığını hatırlatarak, TKP’nin sorumluluğunun farkında olduğunu, bu diyalog kanallarını ileriye götürmek için elinden geleni yapacağını, kol kola gelecekleri dost partilerin sayısını arttırmayı amaçladıklarını vurguladı.

'Biz 'direndik' demek değil 'direndik ve kazandık' demek istiyoruz'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair tutumlarına da değinen Senem Doruk İnam, Ocak ayında gerçekleştirdikleri olağanüstü konferans ile ilk turda emekçilerin adayını çıkaracaklarını belirtti. Erdoğan’ın gönderilmesi için, ilkelerini merkeze koyarak her şeyi yapacaklarını, ancak mücadelenin bununla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, örgütlendiklerini, örgütledikleri kişi sayısının artmasının önemini hatırlattı.

Senem Doruk İnam, seçecekleri halkın temsilcilerinin mücadeleyi, TKP’nin sesini ve ilkeleri sokak sokak, okul okul, iş yeri iş yeri büyütmek için aday olduğunu belirtti. Solun, CHP’nin, HDP’nin boyunduruğundan çıkartılması gerektiğinin, açlık çekilirken meclisteki güçlendirilmiş parlamenter sistemin tartışılmasının karşısına somut sorunlarımızın tartışılması gerektiğinin altını çizdi.

TKP’nin arkasına baktığında "direndik" demek istemediğini "direndik ve kazandık" demek istediğini belirten Senem Doruk İnam, sözlerini salondaki dostlarını TKP gönüllüsü olmayan davet ederek bitirdi.

Emekçiler bir adım öne çıkıyor

Ardından, halk temsilcisi olmak üzere sahneye çıkan milletvekili adayları kendilerini tanıttı. Sırayla, kültür sanat emekçisi Efe Eğilmez, Beşiktaş’ta kafe-bar emekçisi olan Aydın Acar, yine kafe-bar emekçisi bir öğrenci olan Yusuf Kara, işçi avukat Bade Başkan, Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi Efe Ardıç, konut emekçisi Alican Demirçivi, tekstil işçisi Eren Gökay, Konut-İş Sendikası genel başkanı Alican Kayhan ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Yaren Yılmaz neden Türkiye Komünist Partisi’nden temsilci olduklarını anlattı.

Toplantıya gelmeden önce 42 saat çalıştığını söyleyen tekstil işçisi Eren Gökay, bu kadar çalışıyor olmalarına rağmen faturalarını dahi ödeyemediğini belirterek TKP’den aday olduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Yaren Yılmaz ise bugün emekçilere sandığı gösterenlerin üniversitede eylemler başladığında da yine sandığı işaret ettiklerini ancak mücadele ederek kazanılabileceğini gösterdiklerinin altını çizdi.

Çalışan öğrenciler bugün öğrenciler için çalışmadan okumanın imkânsız olduğunu belirtirken, konut-işçileri adına söz alan Alican Demirçivi ve Alican Kayhan, konut-işçilerinin iş tanımları olmamasından ve yaşadıkları yerle çalıştıkları yerin iç içe geçmesinden kaynaklı yaşanan sömürünün nasıl ağırlaştığını anlattı.

Konuşmaların ardından, müzik topluluğu Los Obreros’un dinletisi ile toplantı sona erdi.