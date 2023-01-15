Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Kartal'da miting

Emek ve Özgürlük İttifakı, İstanbul Kartal Meydanı’nda “Savaşa, yoksulluğa, baskılara dur diyelim. Birlikte değiştirelim” sloganıyla miting düzenliyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan partilerin eş genel başkanları, sözcüleri ve başkanları, mitingde söz alıyor.

Mitingde ilk söz alan Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüsü Juliana Gözen, "Ülkeyi bataklığa sürükleyenleri göndermeye söz veriyoruz. Bizden çaldıkları ne varsa, geri alacağız. Söz bitti artık, saflar netleşti. Dibine kadar suça batmış bu faşist iktidar, kendi koltuğu pahasına halka savaş açmış. Ülkeyi çetelerle, mafyalarla, işçileri açlığa sürükleyip, patronlara rant yerleri ihya eden, neymiş hukuk onun iki dudağı arasındaymış, neymiş, seçim tarihini kendisi belirleyecekmiş. Seçimde hangi partilerin yer alacağını belirleyecekmiş. Neymiş, milyonların iradesi olan HDP’yi kapatacakmış. 20 yıllık iktidarında bu halk sana boyun eğmedi, şimdi mi eğecek?" dedi.

Sonrasında söz alan Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, şunları söyledi:

"Bu ülkede bir Kürt meselesi var. Gelin bunu çözün dedik. Onlar gittiler ne yaptılar, Diyarbakır’da, Mardin’de, Şırnak’ta, Van’da ne yaptılar? Ne yaptılar, Selahattin Demirtaş’ı dört duvar arasına koydular. Bunu kabul eder miyiz biz? Kabul etmeyiz. 'Suriye sınırını geçeceğiz' dediler, 'Irak sınırını geçeceğiz' dediler. 'Bir gece ansızın geleceğiz' dediler. Savaşları bırak, Kürt halkıyla barış”

Mitingde söz alan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, "HDP’ye atanan kayyımlar neyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne uygulanmak istenen aynı şeydir. Emek ve Özgürlük ittifakı olmadan, Diyarbakır’ı yanınıza almadan, İstanbul'da bu ablukayı dağıtamayız. Gelin birleşelim, bu ülkeyi birlikte özgürleştirelim. Tek adam yönetimini, çete, mafya düzenini bizler göndereceğiz. Halk gönderecek, halk birden büyüktür. Burada dipten gelen bir dalga var. Bu dalgaya kulak verin. Grev yasağını dinlemediler işçiler, Erdoğan’ın kararını dinlemediler ve kazandılar. EYT’liler uzun süre mücadele ettiler ve kazandılar. Adana’da saya işçileri, Amed’te fırın işçileri, gıda sektöründeki işçiler ayakta. Birleşe, birleşe geliyoruz” diye konuştu.

Akdeniz'in ardından söz alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda 'jin, jiyan, azadî' demek için buradayız. Doğa talanına, yaşam talanına, hukuk talanına dur demek için buradayız. Demokrasinin şehri güzel İstanbul’u, karanlığın merkezi yapmaya çalışan AKP-MHP rejimine karşı dur demek için buradayız. Bu daha başlangıç. 82 milyon insan bu havayı, bu rüzgarı hissedecek. Seçimlerde İstanbul bir kez daha kendisini ispat edecek. Bundan kimsenin kaygısı ve kuşkusu olmasın."

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise “Savaşa karşı barışın en güçlü ittifakını kuracağız. Her savaş, operasyon ekmeğimizden çalmaktır. Yoksul halkı daha da yoksullaştırıyorlar. Bu ülkenin geleceğini gasp etmek istiyorlar. Buna dur diyoruz. Hep birlikte savaşa hayır diyoruz. Değiştirmeye geliyoruz dedik. Seçimlerle birlikte hayatın her alanında mücadeleyi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Sonrasında söz alan Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) Sözcüsü Barış Kayaoğlu, "İktidarın faşist politikalarının bir yansıması olarak HDP’nin hazine hesaplarına bloke konuldu. Hep birlikte bu gidişata dur demezsek, bu faşist abluka her geçen gün büyüyecek. Parlamentoda 2023 bütçe görüşmelerinde işçiler emekçilerden alıp zengine verdiler. Savaşa yatırım yaptılar. Bıçağın keskin ucunu dar gelirliye, işçiye, emekçiye ödetmeye çalışıyorlar. Biliyoruz sahip oldukları servet, bizden çaldıklarıdır, işçi ve emekçiden çaldıklarıdır. Bu soygun düzenine, bu zulüm çarkına dur diyeceğiz" dedi.