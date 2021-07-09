Emek Partisi'nden parti binasına yönelik taciz sonrası suç duyurusu

Emek Partisi'nin Ankara'daki parti binasına yönelik bir süredir devan eden tacizlerin şüpheli kişilerin parti binasına gelmesiyle devam ettiğini açıklandı.

Konuya ilişkin parti genel merkezinde bir basın açıklaması yapan Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, "2 Temmuz 2021 günü sabah saat 10.00 sularında Ankara'daki parti binamıza gelen ve koridorda biriyle bakışmasından da anlaşıldığı kadarıyla yalnız olmadığı düşünülen 30-35 yaşlarında şüpheli kişi, partide başka birilerinin olup olmadığını sormuş ve hayır cevabı alınca başka bir şey söylemeden gitmiştir. Aynı kişi sabah muhattap olduğu parti görevlimiz tarafından, yanında başka bir kişiyle birlikte akşam saat 18.00 sularında parti binamıza yakın bir yerde İZZ Otel yanında görülmüştür. Parti binamıza gelen ve akşamüzeri parti binamıza yakın bir yerden partimizi gözetleyen kişinin elinde beyaz bir spor çanta bulunduğu arkadaşımız tarafından görülmüştür" dedi.

Gürkan, daha önce de suç duyurusunda beyan ettikleri telefon numaralarından parti binasının "ben seni sonra arayacağım" minvalinde konuşmalar veya anlaşılmaz konuşmalar yapılan aramalarla taciz edildiğine işaret etti.

Bu olayların HDP binasına yapılan saldırıyı hatırlattığını belirten Gürkan, benzer şüpheli hareketler karşısında dost kurumları da uyarmak amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını ifade etti.

Emniyet, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'ne çağrıda bulunan Gürkan, "2 Temmuz'da partimize gelen şüpheli kişiler kimlerdir, amaçları nedir? Kamuoyu bu sorulara süratle yanıt beklemektedir" dedi ve konuya ilişkin savcılığa suç duyursunda bulunduklarını dile getirdi.

Yapılan açıklamaya TKP, SOL Parti, Halkevleri, HDP, SYKP ve DİSK gibi kurumlar da katılarak destek ve dayanışma açıklaması yaptılar.