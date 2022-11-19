Elon Musk'tan Trump anketi: Twitter'a dönmesine izin verilmeli mi?

Twitter'ın sahibi Elon Musk, 116 milyon takipçisine eski ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter'a dönmesine izin verilip verilmemesi gerektiğini sordu.

Anketin bitmesine 8 saat kala, Trump'ın Twitter'a dönmesini isteyenlerin oranının yüzde 52,3 olduğu görülüyor. Trump'ın geri dönmemesini isteyenlerin oranı yüzde 47,7 iken, ankette 11,5 milyondan fazla hesabın oy kullandığı görülüyor.

Musk Cuma günü itibariyle Trump'ın Twitter yasağının kaldırılmasıyla ilgili bir karar alınmadığını belirtse de ABD'nin aşırı sağcı medya kuruluşlarıyla bağlantılı bazı isimlerin platforma dönmesine izin verildi.

Twitter Trump'a 6 Kasım 2021 Kongre saldırısından sonra "daha fazla şiddete teşvik etme olasılığı" nedeniyle süresiz yasak getirmişti.

Trump, bu hafta 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Parti'den aday olmak için yarışacağını resmen duyurmuştu.