Elon Musk'tan 'Manchester United' şakası!

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından İngiliz futbol takımı Manchester United’ı satın alacağını söyledi. Musk, Twitter paylaşımında, "Manchester United’ı satın alıyorum, rica ederim" ifadelerini kullandı.

İlk tweetinden birkaç saat sonra ise kendisine yöneltilen "Ciddi misiniz" sorusuna "Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum” yanıtını veren Musk, söz konusu açıklamasının 'şaka' olduğunu belirtti.

Musk, haftalar süren tartışmalı açıklamaların ardından temmuz ayında, 44 milyar dolar teklif verdiği Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter ise Musk'ı, daha önce söz verdiği satın alma anlaşmasına uyması için mahkemeye vermişti.