Elon Musk'tan ABD'deki seçimlerde Cumhuriyetçiler'e oy verme çağrısı

Dünyanın en zengin insanı ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ABD'de yarın yapılacak Kongre ara seçimlerinde kararsız seçmeni Cumhuriyetçiler'e oy vermeye çağırdı.

Twitter hesabından "bağımsız fikirli seçmene" seslenen Musk "Güç paylaşımı, iki partinin de en kötü uçlarını törpüler, bu nedenle de başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi tavsiye ediyorum" dedi.

Musk, paylaşımında "hardcore" ifadesini kullanarak "tam boy" Demokrat ya da Cumhuriyetçilerin asla karşı taraf için oy vermeyeceğini belirttiği paylaşımında "Bu nedenle göreve kimin geleceğine asıl karar verenler bağımsız seçmenler olur" dedi.

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için yarın sandık başına gidecek.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk son olarak Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.