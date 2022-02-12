Elon Musk'ın 'Neuralink' deneylerinde kullandığı maymunların çoğu öldü

Neuralink adlı şirketin insan beynindeki gri maddeye yerleştirmek üzere tasarladığı cihazın deneylerinde kullanılan maymunların çoğunun öldüğü bildirildi.

Dünyanın en zengin patronlarından biri olan Elon Musk'a ait Neuralink şirketi için yapılan çalışmada2017-2020 yıllarında California Davis Üniversitesi'nde Neuralink beyin çipleri takılan 23 maymundan 15'i öldü.

Söz konusu bilgi hayvan hakları grubu Sorumlu Tıp İçin Doktorlar Komitesi (PCRM) tarafından açığa çıkartıldı. Grup, daha önce üniversiteden talep edilen veteriner kayıtlarını inceledikten sonra, Neuralink deneyinde kullanılan maymunların kötü muamele gördüğü ve "aşırı acıya" maruz kaldığı sonucuna varmıştı.

PCRM'nin araştırma direktörü Jeremy Beckham, New York Post tarafından aktarılan demecinde "Başına implant takılan hemen hemen her maymun, oldukça zayıflatıcı sağlık etkilerinden muzdaripti... Açıkçası, hayvanları sakatlıyor ve öldürüyorlardı" dedi.

Ayrıca Business Insider'a verdiği demeçteyse Beckham, deneylerin ardından hayattaa kalabilen yedi maymununsa, şirketin üniversite ile işbirliğini kesmeden önce 2020 yılında bir Neuralink tesisine nakledildiğini söyledi.

Grup, ABD Hayvan Refahı Yasası'nın ihlal edildiğini belirterek deneyle ilgili bir soruşturma başlatılması için Tarım Bakanlığı'na bir şikayet taslağı sundu. Neuralink konuyla ilgili bir açıklama yapmazken bir California Davis Üniversitesi sözcüsü New York Post'a üniversitenin Kurumsal Hayvan Bakım ve Kullanım Komitesinin projeyi "kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğini ve onayladığını" söyledi.

Neuralink, deneydeki ilerlemeyi göstermek için geçen yıl sağlıklı görünen bir maymunun "Pong" adlı video oyununu oynamak için beyin çipi kullandığını gösteren bir video yayınladı. Aralık 2021'de Musk, Neuralink'in bu yıl insan testlerine başlamasının beklendiğini söyledi.