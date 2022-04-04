Elon Musk Twitter'dan hisse aldı

Elon Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2 pasif hisse satın aldığı haberinin ardından hisselerde yükseliş kaydedildi.
Elon Musk sosyal medya platformu Twitter'da yüzde 9,2 pasif hisse satın aldı. Haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 28 yükseliş olduğu aktarıldı.
Twitter'i aktif şekilde kullanan Elon Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
Elon Musk, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Twitter'ın ifade özgürlüğü yaklaşımından memnuniyetsizliği nedeniyle yeni bir sosyal medya platformu kurabileceğinin sinyalini vermişti.