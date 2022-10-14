Elon Musk-Twitter davası devam ediyor: Federal yetkililer tarafından inceleme

Bu yılın başında sosyal medya platformu Twitter'ı satın alacağını açıklayan Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, 44 milyar dolarlık anlaşmadan temmuz ayında çekildiğini duyurmuştu. Söz konusu kararın üzerine ise Twitter, Musk'ı dava etmişti.

Reuters’ın haberine göre, Twitter, mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililer tarafından inceleme yürütüldüğünü belirtti.

Belgelerde, incelemelerin odağında tam olarak neyin olduğu ya da incelemelerin hangi makamlar tarafından yürütüldüğü yer almadı.