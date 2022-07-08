Elon Musk tehdit etmişti, Twitter'dan 'sahte' hesaplarla ilgili açıklama geldi

Tesla CEO'su Elon Musk ile 44 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya vardığı Twitter arasında "sahte hesap" anlaşmazlığı devam ediyor.

Musk'ın "spam" hesaplar konusundaki sorunun çözülmemesi durumunda Twitter'ı satın almaktan vazgeçeceği tehdidinde bulunmasının ardından sosyal medya platformundan açıklama geldi.

Twitter'dan yapılan açıklamada günde 1 milyonun üzerinde spam hesabın kapatıldığı duyuruldu. Bu sayı şirketin kapatılan sahte hesap sayısını iki katına çıkardığına işaret ediyor. Şirketin CEO'su Parag Agrawal Mayıs ayında Twitter'ın bir günde kapattığı spam hesapların sayısını 500 bin olarak açıklamıştı.

Dünyanın en zengin kişisi unvanlı Elon Musk Twitter'a avukatları aracılığıyla ilettiği mektupta sosyal medya platformunda bulunan spam hesap sayısına dair kendisiyle bilgi paylaşılmadığı suçlamasında bulunmuş, bu konudaki ayrıntılar paylaşılana dek satın alımı askıya aldığını bildirmişti.