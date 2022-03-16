Elon Musk ile Kadirov arasında polemik: Adını 'Elona' yaptı

ABD'li milyarder Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'teke tek dövüş'e çağırmasının ardından, bu kez Ukrayna'daki savaşa katılan Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'la sosyal medyada polemiğe girdi. Musk, atışmanın ardından Twitter'daki adını Kadirov'un kendisine hitap ettiği şekliyle 'Elona' olarak değiştirdi.

Sputnik'in haberine göre polemik, Kadirov'un Musk'ın Putin'i 'düelloya davet etmesine' dair Telegram kanalından yaptığı paylaşımla başladı. Kadirov, "Kibar Elona’dan vahşi Elon’a dönüşmen için kaslarını biraz daha çalıştırman gerekiyor" dedi. Kadirov, Musk'a silah ve dövüş sanatları eğitimi için Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi, Ahmat Dövüş Kulübü, Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyosu'nu önerdi.

Amerikalı milyarder Musk ise Kadirov'un Telegram gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bu teklif için teşekkür ederim ama bu kadar mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer o kavga etmekten korkuyorsa solak olmamama rağmen sadece sol elimi kullanmaya da razıyım. Saygılar, Elona" ifadelerini kullandı.