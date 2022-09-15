Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın yaralandı.

Karyağdı Mahallesi İsmail ve Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yeri önünde esnafla sohbet eden Aydın'a, plakası belirlenemeyen motosiklette başında kask bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.