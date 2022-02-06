Elizabeth'in 'platin' günü

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, cumartesi günü Sandrigham’daki konutunda verdiği davet ile İngiliz tahtına çıkışının 70. yıldönümünü kutlamaya başladı.

95 yaşındaki Elizabeth, babası VI. George’un 6 Şubat 1952’de Kenya gezisinde ölümünün ardından ülkenin kraliçesi olmuştu. Bugün itibariyle, bir İngiliz hükümdarı ilk kez yetmiş yıl boyunca tahtta oturmaya devam etmiş oldu. Yetmişinci hükümdarlık yılı, yurtdışında “platin yıldönümü” olarak adlandırılıyor. Elizabeth İngiltere’de en uzun süre hüküm süren hükümdar olan Victoria’yı 2015 yılında geride bırakmıştı.

II. Elizabeth’in 70 yıllık hükümranlığında, İngiltere’de 14 başbakan değişti. Geçtiğimiz yıl, kraliyet ailesi İngiltere hazinesinden 87,5 milyon sterlin alırken, aile kraliyet mülklerinden 270 milyon sterlin de gelir elde etmişti. Covid-19 pandemisi sebebiyle kraliyetin daha az para elde ettiği söylenirken, sadece geçen sene kraliyetin İngiltere’ye yükü 360 milyon sterlin oldu.

II. Elizabeth’in ölümünün ardından, yerine oğlu Prens Charles ve eşi Camillia geçecek.