Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi teslim oldu

İstanbul Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Adliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise "ev hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, haklarında gözaltı kararı bulunan G.K. (22) ve U.B. (21) ise yaklaşık 1 hafta sonra teslim oldu.

G.K. ve U.B.'nin Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcıya ifade verdiği öğrenildi.