Elektrikli otomobili 10 bin liraya almak istedi: Tokatlandık

İnternette 80 bin liralık elektrikli otomobilin 10 bin liraya ilana açıldığını gören emekli Kadir Kirpi, dolandırıcılara 4 bin lirasını kaptırdı. Kirpi, "Sıfırdı, ucuzu görünce almak istedik" ifadelerini kullandı.

Show TV’nin haberine göre dolandırıldığını anlayınca karakola giden Kirpi olayla ilgili şunları söyledi:

"Seksen bin liralık arabanın sıfırını 10 bin TL’ye almak benim de hoşuma gitti ama… Fotoğrafta gösterdikleri buydu, güzel duruyor biz de kapıldık onun için tokatlandık. İnsan bakınca aşık oluyor, aşık olmamız da başımıza dert oldu. Fiyatını sordum, bana ’10 bin TL’ dedi. Sıfırdı, ucuzu görünce almak istedik. Fırsatçılık gibi olmuş oldu, bizi de tam fırsatımızı yakaladılar. Tuttum ben iki bin lira kapora yolladım, IBAN yanlış olmuş deyip iki bin lira daha istedi. Resmen ağlıyor araç, hoşuma gitti. Şimdi ağlayan yine ben oldum. Tokatladılar, tam tokatlandık."