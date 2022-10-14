Elektrik maliyeti arttı, markalar 'enerji tasarruf ve takip birimi' kurdu

Markalar artan enerji faturalarının getirdiği yüksek maliyet nedeniyle kendi bünyelerinde 'enerji tasarruf ve takip birimi' kurarken, 50 AVM ise kendi elektriğini üretmek için GES yatırımı yaptı.

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre; satış noktalarında uygulanan tedbirler arasında cadde mağazalarının erken kapanması, gündüz 12:30’a kadar aydınlatmaların yarıya düşürülmesi, ısıtma, soğutma ve havalandırmanın 2 saat erkene alınması, aydınlatmaların tasarruflu ve fotoselli muadilleri ile değiştirilmesi, vitrinlerin güneş aldığı saatlerde ışıklandırılmaması gibi birçok uygulama hayata geçti.

Altı alışveriş merkezinin GES yatırımı ile kendi enerjisini üretmeye başladığı bildirilirken, bir yıl içinde 50 AVM'nin yenilenebilir enerji yatırımı ile kendi enerjisini üretmesinin beklendiği aktarıldı.