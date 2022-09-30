Elektrik ilk altı ayda sanayide yüzde 124,6, konutta yüzde 53,9 zamlandı

TÜİK verilerine göre 2022 yılı Ocak-Haziran arasında sanayide elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 124,6 artarak ortalama 217,4 kuruş oldu. Aynı dönem için konutlarda tüketicilerin ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 53,9 artarak ortalama 139,1 kuruş oldu.

Aynı dönemde sanayideki doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 216,7 artarak ortalama bin 70 kuruş oldu. Konutlarda, ise doğalgaz fiyatları bir önceki döneme göre yüzde 31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş oldu.