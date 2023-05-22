Elektrik dahi yok: 28 Mayıs'ta burada oy kullanılacak, sayım yapılacak

Ardahan merkeze bağlı Gürçayır Köyü'nde 14 Mayıs günü sandıkların kurulduğu eski okul binasında tüm itirazlara rağmen yeniden sandıklar kurulacak. Seçmenlerin sandık başına gideceği metruk binada elektrik dahi yok. Konuya dair soL Haber'e konuşan köylüler ise daha makul yerler olmasına rağmen buranın tercih edilmesindeki ısrara anlam veremediklerini belirtiyor.

'Kapısı penceresi yok, içerde inekler yatıyor'

Köylüler okulun kapısı ve penceresinin dahi olmadığını ve hayvanların soğuk ya da yağışlı havalarda içerde yattıklarını, aslında binanın ahır gibi kullanıldığını söylüyor. Dışardan bakan bir bireyin oy kullanıcak yerden ziyade yanlış geldiğini düşünüp geri dönecekleri bir mekan haline geldiğini ifade edilen eski okul aynı zamanda hijyen açısından da uygun şartlara sahip değil.

'Köyde yeni ve güzel bir okul var ama burada ısrar ediliyor'

Köylüler aynı zamanda köyde mevcut durumda kullanılmaya devam edilen bir anaokulu olmasına rağmen Ardahan İl Seçim Kurulu'nun bu okuldaki ısrarına anlam veremediklerini ifade ediyor. Oy kullanılması ve sayılması için gerekli şartları sağlamayan bu binaya yakın bir mesafede yeni ve kullanımda olan bir okul var. Köy muhtarının itiraz etmesine rağmen İl Seçim Kurulu'nun okulu değiştirmediği ifade ediliyor.

'Elektrik yok, su yok. Oyları telefonların ışığında saydık'

Köylüler bir yandan sorunun acilen çözülmesi gerektiğini ifade ederken diğer yandan aynı sorunu yaşayan, benzer şartlara sahip birden fazla örnek olduğunu belirtiyor. Kamuoyunun gündemine girmeyen benzer örneklere dair bir çok sandık görevlisi ya da köy muhtarı konuyu yetkilere haber vermiş. Ancak ikinci tur seçimlerinde de aynı mağduriyetin devam edeceği görülüyor.

14 Mayıs tarihindeki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimlerinde de yine aynı metruk binada oy kullanıldığı ifade ediliyor. Havanın erken karardığı Ardahan'da oyların cep telefonları ışığında sayıldığını belirten köylüler bu pazar yapılacak seçimlerden önce sorunun acilen çözülmesini talep ediyor.