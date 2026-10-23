Elektrik akımına kapılarak ölen 19 yaşındaki işçinin patronuna ilk duruşmada tahliye

Niğde’ye bağlı Sazlıca beldesinde 26 Ağustos tarihinde meydana gelen iş cinayetinde, bir madencilik firmasına ait elektrik direğinde onarım çalışması yapan 19 yaşındaki Servet Can Aylan akıma kapılarak yere düşmüş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

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DHA'da yer alan habere göre olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Aylan’ın çalıştığı elektrik şirketinin sahibi Hasan G. tutuklanırken, madencilik şirketi yetkilisi Fazıl C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Hasan G. hakkında tahliye kararı verildi.

Karara itiraz edilecek

Duruşmada Servet Can'ın ihmal sonucunda hayatını kaybettiğini belirten baba Yaşar Aylan ile anne Sıddıka Aylan, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Ailenin avukatı Burak Gürlevik ise Servet Can Aylan’ın hiçbir iş güvenliği denetimine tabi tutulmaksızın çalıştırıldığına dikkat çekerek, çıkan tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

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