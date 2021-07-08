Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Fethiye'de hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Ali Kökçü (35), yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Ali Kökçü (35), yaşamını yitirdi.

İşçinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince indirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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