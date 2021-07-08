Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Ali Kökçü (35), yaşamını yitirdi.
İşçinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince indirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Fethiye'de hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Ali Kökçü (35), yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Ali Kökçü (35), yaşamını yitirdi.
İşçinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince indirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.