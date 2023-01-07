Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Batman'da trafoya çıkan elektrik ustası, yüksek elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Batman merkeze bağlı Selmik köyünde elektrik direği üzerinde bulunan trafoya çıkan 45 yaşındaki elektrik ustası Şakir Keskin, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye kurtarma ve jandarma ekipleri gelirken, Keskin'in cansız bedeni trafoya verilen elektrikler kesildikten sonra uzun uğraşlar sonucu aşağıya indirildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen otopsi işleminin ardından Keskin'in cansız bedeni defnedildi.

İş cinayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.