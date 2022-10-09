Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan sondaj dinamosunu elektriğe bağlamak isteyen 29 yaşındaki Ertan Emiroğlu, elektrik direğine çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, bir süre sonra akıma kapılan Emiroğlu, dengesini kaybederek yere düştü.

Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emiroğlu hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Emiroğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.