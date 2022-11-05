Elazığ'da Tarihi Kapalı Çarşı'da sundurma çöktü: 5 kişi yaralandı

Elazığ'da tadilatı süren Tarihi Kapalı Çarşı’da yapılan sundurmanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bulunan tarihi çarşıda yapımı devam eden sundurma çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE sevk edildi. Sundurmanın altında kalan 5 kişi vatandaşların ve olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (AA)