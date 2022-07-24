Elazığ'da işçi servisi kaza yaptı: 1'i ağır 17 yaralı

Elazığ- Malatya karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana gelen kazada otomobil, Elazığ’dan Malatya’ya kayısı bahçelerinde çalışmaya giden işçileri taşıyan minibüse arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle, iki araç birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, 1’i ağır 17 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. (İHA)