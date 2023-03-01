Elazığ’da Hüsniye Keskinbaş'ı işkenceyle öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet

Elazığ’da işkenceyle öldürdüğü Hüsniye Keskinbaş'ın cansız bedenini çöp toplama merkezinin yakınına atan erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

DHA'da yer alan habere göre, 15 Ekim 2020 tarihinde Sarıçubuk köyünde gece saatlerinde yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından kadının Tekirdağ’da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, yol güzergahındaki kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından çalışma başlattı.

Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü'yü gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü söyledi. Ö.D. ve N.Ü., jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ Adliyesi’nde görülen karar duruşmasında N.Ü.’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.