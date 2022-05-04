Elazığ’da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı

Elazığ’da bir anda bastıran yağmur ve dolu nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt geçitlerde biriken suyun içerisinde araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince bot ile kurtarılırken, araçlar ise çekici ile çekildi.

Dükkanı su basan Akif Şeker, “Çok ani olduğundan dolayı müdahale etme şansımız olmadı. Sürekli rögarı açık tutmaya çalıştık. Sel şeklinde geldiği için önleyemedik. Dükkanın önüne fayansları ve su kolilerini dizmeye başladım. Mümkün değil. İlk dolu ile başladı. Şiddetli yağdı. Rögar yolun kapasitesini kaldırmaya yetmedi” diye konuştu.

Batuhan Erhan ise, “Ben pencereden yağmuru izlerken kaldırımın yıkıldığını gördüm. Onun için komşuma yardım etmek istedim. Geldiğimde her taraf su içerisindeydi. Biz ne kadar çabalasak da amaçlarımıza ulaşamadık. İçeri su bastı. Aşırı derece de dolu yağıyordu” şeklinde konuştu.

Öte yandan paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kıymetli hemşehrilerimiz, kısa süreli bir yağışta bile şehrimizin altyapısının ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. 20 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz altyapı ihalesiyle ilk kazmayı vurarak yılların problemini ortadan kaldıracağız inşallah” ifadesini kullandı. (İHA)