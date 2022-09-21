Elazığ’da CHP aleyhinde afişleri basan şirket: 'Cumhur İttifakı partilerinin talebiyle yaptık'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan afişleri basan şirket açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan Bilboardlarda yer alan afişlerin baskısı, Cumhur İttifakını oluşturan siyasi partilerin talebiyle Şirketimiz tarafından yapılmıştır" denildi.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısını gerçekleştirmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kentte inşa edeceği okulun temel atma törenine katılmak için gittiği Elazığ'ın çeşitli noktalarında Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’li vekilleri hedef gösteren bazı afişler asıldığı görüldü.

Bölgenin yerel haber sitesi HarputTV'de, kentteki reklam panolarındaki afişleri basan şirketin açıklaması yayımlandı. "Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle" yapıldığı söylenen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan Bilboardlarda yer alan afişlerin baskısı, Cumhur İttifakını oluşturan siyasi partilerin talebiyle Şirketimiz tarafından yapılmıştır. Baskısını yaptığımız Açık hava reklam mecralarının işletmesi ve asım işleri bize ait değildir.

Şirketimiz, Misyonumuz ve ticari anlayışımız gereği bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ne yanında ne de karşısında yer almamış, tam aksine hepsine eşit mesafede bulunmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Geldiğimiz noktada kamuoyunda yer alan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına böyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur."