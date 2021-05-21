El öptüren AKP'li Belediye Başkanı 'Ziyaret Tepesi'ni imara açtı

Maraş Pazarcık'ta 20 Mayıs 2021 tarihli Belediye Meclisi toplantısında “Ziyaret Tepesi'' olarak bilinen arazi imara açıldı.

Pazarcık Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan bölgeye AKP'li Pazarcık Belediyesi tarafından 100 bin m2'lik alanın 30 yıllığına "ayni hak" tesis edildi.

Meclis toplantısında alanın imara açılması hakkında tartışma yaşanırken CHP'li meclis üyesi Barış Özsönmez konuşmasında "Ziyaret Tepesi Pazarcık'a görsellik sunan ve en çok korunması gereken yerdir" dedi.

Özsönmez "ayni hak tesis edilmesi"ni açıklarken, "Neredeyse tapu devrine yakın bir durumdur" diye konuştu.

Ardından da AKP'li Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Özsönmez'in sözünü kesip "Ben görev yaptığım süre içerisinde elhamdülillah belediyenin bir metrekaresini dahi kimseye rant olarak yedirmedim, görev süresince de elhamdülillah kimseye yedirmem" diyerek doğrudan oylamaya geçti. Oylamada alanın imara açılması kabul edilirken, detaylı bilgi paylaşılmadı.

'Projenin ne olduğu bile belli değil'

Sözü kesilen ve konuşmasını tamamlasına izin verilmeyen Özsönmez, başkanlık kürsünün önüne gelerek konuşmasını orada sürdürdü. Özsönmez, "Oraya ne yapılacağı belli değil. Ne olduğu bile belli olmayan bir projeye karşıyız" dedi.

soL'a konuşan Barış Özsönmez, "Belediyenin imar komisyonuna gelen 100 bin m2'lik alanın ayni hak tesis edilmesini reddettik. Belediye Başkanı bunun üzerine açıklamamızı yarıda kesip hemen oylamaya geçmek istedi. Bizler de bunun böyle olmayacağını söyleyip salonu terk ettik" dedi.

Nisan ayı meclis toplantısında ilçede vergi dairesinin yanı başındaki yaklaşık 3 bin m2'lik alanın tamamı proje detayları paylaşılmadan, Büyükşehir Belediyesi tarafından "millet konağı" yapılmak istenmişti. Mecliste çıkan tartışmalar sonucu proje ertelenmişti.

CHP'li Özsönmez'in konuşması

Belediye Başkanını nasıl hatırlıyoruz?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AKP'den belediye başkan adayı olan ve seçilen İbrahim Yılmazcan, ilk icraat olarak Muzaffer İzgü'nün "Duvar" adlı eserinden tiyatroya uyarlanan oyunu iptal etmişti.

Yılmazcan, adaylığı öncesine Pazarcık Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda 22. Dönem AKP Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın kardeşi de olan İbrahim Yılmazcan, sabahları okulun önünde oturup erkek öğrencilere elini öptüyordu. Müdürün el öptürmesi 2017 Kasım ayında soruşturma konusu olmuştu.