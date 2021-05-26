El Nusra operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 El Nusra şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi. 

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7’si gözaltına alındı.
 

Haber

9 ilde TSK operasyonu