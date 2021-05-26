Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7’si gözaltına alındı.
El Nusra operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 El Nusra şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7’si gözaltına alındı.