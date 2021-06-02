'El Nusra, İdlip’te Harp Okulu kurdu' iddiası

Suriye'de İdlib ve çevresini kontrol eden Heyet Tahrir el-Şam'ın (Nusra), İdlip’te Harp Okulu kurduğu iddia edildi.

Marbuta Haber'in aktardığı habere göre, Nusra'nın içerisinde çıkan ve El-Kaide’ye bağlı olan Hurras el-Din (Din Koruyucuları) isimli gruba yakın olan Selefi isimler, Nusra'nın, Harp Okulu kurma sürecini bitirdiğini ve burada eğitim verecek bazı subaylara yüksek maaşlar ve bazı imtiyazlar sunmaya başladığını ileri sürdü. Okulun başına, Nusra lideri Colani’ye çok yakın bir ismin atandığı öne sürüldü.

Nusra karşıtı selefi isimlere göre, ‘sahadaki tüm askeri personel’, Nusra’ya bağlı olan Kurtuluş Hükümeti’ndeki Savunma Bakanlığı ve Harp Okulu’na bağlı olacak ve kanadın önde gelen komutanlarına askeri rütbeler dağıtılacak.

Nusra muhalifi Selefi isimlere göre, İdlip’i tamamen kontrol eden Nusra’ya bağlı kurumların aylık geliri 15 milyon dolar civarında.