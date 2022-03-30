El Cezire: Türkiye ‘komşularla sıfır sorun’ politikasına dönüyor

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire’de Paul Benjamin Osterlund imzasıyla yayımlanan haberde, Türkiye’nin eski Başbakan ve eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun "komşularla sıfır sorun" diye nitelediği politikayı yeniden canlandırmakta olduğu öne sürüldü.

Haberde Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye’nin izlediği “dengeli” yaklaşımın geçen yıldan itibaren başlayan Suudi Arabistan, BAE, İsrail, Ermenistan gibi ülkelerle yakınlaşma politikasının bir devamı olduğu belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen kaynaklardan biri Türkiye’yi BAE gibi ülkeler için “bir fırsat reyonu” olarak nitelerken, bir başkası ise AKP’nin “Arap Baharı” öncesi “komşularla sıfır sorun” politikasının başarısız olduğunu ancak Ortadoğu’da bugünkü koşulların çok farklı olduğunu ileri sürdü. Haberde, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki bir barış anlaşmasından en çok kazançlı çıkacak ülkelerden biri olacağı görüşüne yer verildi.

'Dengeli konum, İsrail, BAE gibi ülkelerle yakınlaşmanın devamı'

NATO üyesi Türkiye’nin bir yandan Ukrayna’ya silah tedarikine devam ederken, bir yandan da Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddettiği hatırlatılan haberde, dünkü müzakerelere ev sahipliği yapmasının Ankara’nın hem Rusya hem de Ukrayna’dan saygı gördüğünü gösterdiği görüşüne yer verildi.

Haberde “Bu dengeli konum, Türkiye’nin geçen yıl boyunca bölgedeki bir dizi ülkeyle gerilen ya da var-olmayan ilişkilerindeki yakınlaşmayla sonuçlanan politikasının bir devamı” denildi.

'Türkiye BAE için bir fırsat reyonu gibi'

Ankara’nın Ermenistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Suudi Arabistan ile bağlarını onarmak için başlattığı diplomatik adımlara işaret edilen yazıda bunlardan “en ilgi çekici” olanınsa BAE ile ilişkilerin iyileştirilmesi olduğu belirtildi.

BAE’nin geçen yıl Kasım ayında Türkiye’ye 10 milyar dolarlık yatırım sözü verdiği hatırlatılan yazıda Ankara’nın yüksek enflasyon, alım gücünün düşmesi ve liranın ağır değer kaybıyla birlikte ekonomik krizle boğuştuğuna dikkat çekildi.

El Cezire’ye konuşan New York Üniversitesi Abu Dabi’den Ortadoğu politikaları profesörü Monica Marks, Erdoğan’ın BAE’ye ziyareti sırasında şaşaalı bir törenle karşılandığına dikkat çekti ve “Liranın acıklı durumu veri alındığında Türkiye şu anda bir fırsat reyonu gibi. BAE uzun süredir petrolden uzak yatırımlar arayışındaydı. Bu yüzden Türkiye ekonomisinin farklı sektörlerine yatırım yapmak BAE açısından akıllıca bir hareket” dedi.

“Komşularla sıfır sorun politikası”nın Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun fikri olduğuna işaret edilen yazıda Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde halen o politikanın ayrıntılarının yer aldığı ve “kazanım”ların övüldüğü kaydedildi.

'Sıfır sorun politikası başarısız oldu'

Haberde İstanbul Sabancı Üniversitesi’nden Berk Esen’in konuya ilişkin şu görüşüne yer verildi:

“Bence bu politika bazı ilk başarılardan sonra, temel olarak Arap Baharı sonrası -Türk hükümetinin mezhepçi politikalara yönelmesi, Ortadoğu'daki Sünni grupları gerçekten desteklemeye başlaması, bölgedeki hükümetleri baltalamaya çalışması ve giderek revizyonist politikalar benimsemesi sonrası- başarısız oldu.”

Esen’e göre Türkiye’nin son birkaç yıldaki “revizyonist gündeminin yıkılmasıyla” Erdoğan’ın hükümetlerinin önceki dış politika adımlarının “sürdürülebilir olmadığı ve bir şey yapılması gerektiği” ortaya çıktı.

'Yalnız bir profil sergileyen Erdoğan için işler değişmiş görünüyor'

Esen “Erdoğan, son birkaç yıldır uluslararası arenada adeta bir parya gibi kenara atıldı. Biden onunla konuşmayı reddetti. Büyük zirvelerde Erdoğan yalnız bir profil çizdi. Ama görünüşe göre, Ukrayna'daki Rus işgalinin başlangıcından beri işler gerçekten değişti” dedi.

El Cezire’ye konuşan TRT World editörü Yusuf Erim ise “komşularla sıfır sorun” politikasının ortaya atıldığı dönemde Ortadoğu’daki koşullarla şimdiki koşulların farklı olduğunu söyledi ve “Bugün bölge bir yakınlaşma dalgası yaşarken yeni gerçekler ortaya çıkıyor” dedi.

'Barış anlaşmasından en çok Türkiye kazançlı çıkar'

Haberde Ankara’nın yeni bir krizin daha fazla mali zorluk anlamına geleceğini bilerek bölgede istikrarı amaçladığı savunulan yazıda TRT World editörü Erim’in “Türkiye yaptırımlara katılmadı çünkü bu yaptırımlar Rusya’ya zarar vereceği kadar Türkiye’ye de zarar verebilecek. Bu nedenle Türkiye dengeli bir pozisyon almaya devam etmek istiyor ve Rusya herhangi bir ciddi kırmızı çizgiyi geçmedikçe mümkün olduğu kadar bunu sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin arabulucu olmak için çok istekli olduğunu dile getiren Erim, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasından en çok kazançlı çıkacak ülkelerden birinin Türkiye olacağı görüşünü dile getirdi.