Ekşi Sözlük'ün kapatılma nedeni ortaya çıktı

Karar Gazetesi'nin haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Ekşi Sözlük’e erişimi ‘Kamu düzenini koruma’ gerekçesiyle 21 Şubat’ta engellemişti. BTK, erişim engeli kararına herhangi bir paylaşımı gerekçe göstermemişti. Ekşi Sözlük’ün 2 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada erişim engelinin kaldırıldığı duyurulmuştu.

İkinci kez erişim engeli getirilmişti

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğiʼnin Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına BTK tarafından itiraz edilmiş, yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirmişti.

Ekşi Sözlük’ün sosyal medya hesabından paylaştığı kararda, muhalif paylaşımlar dışındaki görüşlere sitede yer verilmediği ve kaldırıldığı öne sürüldü.

Mahkemenin kararında, “Her ne kadar iş bu hususların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde savunma sunulsa da sitedeki kullanıcıların görüşlerine muhalif paylaşımların yukarıdaki bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadığı, bu paylaşımların çok kısa sürede siteden kaldırıldığı gibi hususlar dikkate alındığında, site sahibi veya yetkililerin söz konusu paylaşımların oluşturulması veya yayılması hususunda iştiraklerin olmadığın savunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu bağlamda bir kısım içeriklerin yayından çıkarılmasından yeterli olamayacağı, eylemin bireysel/basit nitelikten ziyade daha organize ve sitenin tamamına şamil olduğu…” ifadeleri yer aldı.