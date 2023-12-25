Ekşi Sözlük'e yeni erişim engeli

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e 10 gün içerisinde ikinci erişim engelli getirildi. eksisozluk1923.com alan adı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.
Ekşi Sözlük yönetimi platformun yeni adresini eksisozluk111.com olarak açıkladı.
Ne olmuştu?
Platform, 6 Şubat depremleri sonrasında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" 25 Şubat’ta kapatılmıştı. Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat "itiraz" sonrası açılamadan kapanmıştı.
Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı.
Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son 2 gündür hayatını kaybeden askerlere yönelik paylaşımlar nedeniyle platform hakkında resen soruşturma başlatıldığı duyurmuştu.