Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kalktı

Gazeteci İsmail Saymaz, Ekşi Sözlük hakkında erişimin engellenmesi kararının kaldırıldığını duyurdu. Haberi doğrulayan Ekşi Sözlük CEO'su Basak Purut da erişim engelinin mahkeme tarafından kaldırıldığını açıkladı.



Saymaz Twitter paylaşımında, "Eskişözlük hakkında erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük’ün itirazını bugün kabul etti." ifadelerini kullandı.



Haberi doğrulayan Ekşi Sözlük CEO'su Basak Purut, "ekşi sozluk erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun!" dedi.

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görülmüştü.