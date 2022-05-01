Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya: Çöp tenekesi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Bir Özkan Sümer anısı anlatan İmamoğlu, "Her zamanki gibi yine yalan, iftira, hakaret, kendisinin de kabul ettiği gibi kötülük. Rahmetli Özkan Sümer, Trabzon’da kulüp başkanı olduktan sonra bir muhalefeti, her zaman gördüğünde Sayın Sümer’e hakaret dolu cümleler edermiş. Yolun karşısından, evinden çıkarken, kulüpten çıkarken bir, iki, üç, dört, beş, bu hakaretler hep devam etmiş. Bir gün rahmetli Sümer dönmüş böyle yanındaki yöneticisine, ‘Ya Kenan bak. Bu şehirde teknoloji ne kadar gelişti ne kadar büyüdü. Çöp tenekesi bile konuşuyor’ Çöp tenekesi..." dedi.

İmamoğlu, "Vallahi eğer bu ülkede suçlu birisi var ise ve suçlu biri olduğunu düşünüyorlarsa, tutuklamışlarsa Sayın Bakan’ın fotoğraf albümüne baksınlar. Mutlaka onunla bir fotoğrafı vardır. Ben tabii ki hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yapmıştı:

“İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. İBB’ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın? İBB'deki teröristi yakaladıkları için Emniyet Teşkilatı'nı yargılanmakla tehdit eden kendini bilmez; cezaevindeki suçluların, katillerin, darbecilerin, FETÖ'cülerin, Demirtaş'ların Kavala'ların sevicisi, bu iş büyükelçilere yaptığın peşkeşçiliğe benzemez. Haddini bil.”