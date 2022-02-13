Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş için ‘anma mesajı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıldönümünde sosyal medyadan yaptığı video paylaşımla andı.
İmamoğlu, "Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.#KadirTopbaş pic.twitter.com/qDt5jVE5cN— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 13, 2022