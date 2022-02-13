Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir Topbaş için ‘anma mesajı’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medyadan video paylaştı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıldönümünde sosyal medyadan yaptığı video paylaşımla andı.

İmamoğlu, "Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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soL İBB kaynaklarına sordu: Ekrem İmamoğlu-Murat Ongun haberleri gerçek dışı 