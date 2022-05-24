Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'yeşil ceket' göndermesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana'daki gençlik festivalinde yeşil ceket giyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu.

"Atatürk Havalimanı'na park yapıyorum diye ortaya çıkarak, yeşil ceket giymekle yeşil alancı olunmaz" diyen İmamoğlu, "Hani bırakalım yeşil binaya gelmeyi daha oraya gelene kadar ne yazık ki çirkin binalar, itiraf edelim çirkin şehirler... Anadolu'nun, Trakya'nın birçok şehri, bu kadim ülkeye, tarihine, doğasına hiç de uygun olmayan şehirler ürettik. Bunu itiraf edelim yani. Hepimiz bir parçası olduk. Ama siyasi iradeler, ama teknik insanlar, ama bizler sizler gibi üretici firmalar, kişiler bazen müteahhitler bu konuda" ifadesini kullandı.