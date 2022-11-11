Ekrem İmamoğlu’ndan duruşma sonrası ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması sonrası açıklama yaptı.

Duruşmaya katılmayan İmamoğlu, cuma namazı çıkışı sonrası şunları söyledi:

"Hakim, benim sözlerimin muhatabının sayın bakan (Süleyman Soylu) olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen savcının en üst sınırdan ceza istemesi çok şaşırtıcıdır ve üzücüdür.

Net olarak beraat beklerdim

Bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında yerini bulmuş ve kararı verilmiştir. Ben toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum. Elbette süreci takip ediyoruz. 14 Aralık’a ertelendi. Net olarak beraat beklerdim, mahkemenin sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor. Mahkemeyle ilgili daha fazla bir beyanda bulunmak istemiyorum.

İçeride (cami) ettiğim duayı vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını vicdan yoksunu, ahlak yoksunu ve adalet yoksunu insanların şerrinden korusun.

Herkesin ihtiyacı var

Adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise en yakın zamanda adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Herkesin adalet ve hukuka ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım."