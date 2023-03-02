Ekrem İmamoğlu: Yarın Altılı Masa'dan kim aday çıkarsa onu mutlaka Cumhurbaşkanı yapacağız

Habertürk canlı yayına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şu anda sorumluluğumun farkındayım, öncelikleri açık ara hayat kurtarma, dirençli kentler vadetme, insanların yaşama umutla tutulmasını sağlayan İBB Belediye Başkanlığı sorumluluğumu çok yukarı taşıdı. Yarın yapılacak Millet İttifakı toplantısında başta benim sayın genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğer liderler o masada bir karar alacak" diyen İBB Başkanı İmamoğlu, "Biz başından beri oradan çıkacak kararın neferi olacağımızı söyledik. Meral Hanım'ın söyledikleri, ifade ettikleri, biz birebirde bu sohbeti yapmadık. Meral Hanım'la benimle ilgili söylediği başarılı olma sözleri beni çok mutlu ediyor. Bunu genel başkanımızın da ifade ettiği anlar vardır. Yarın inşallah karar alırlar. Gazeteye yansıyanlar var. Kendileriyle konuşmadıktan sonra sadece bir haber ve yorum olarak okuyorum. Aralarında ne konuştuklarını bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

'Kim aday çıkarsa onu mutlaka Cumhurbaşkanı yapacağız'

İmamoğlu, "14 Mayıs'ı beklemeyebilirler diye düşünüyorum. Her an kararı alabilirler. Siyasi bir karardır. O tehdit bugün de vardır. Ben seçimi iktidarın zaten kazanamayacağını düşünüyorum. Adayımız kim olursa olsun onu elbirliğiyle kazandıracağız. Yarın Altılı Masa'dan kim aday çıkarsa onu mutlaka Cumhurbaşkanı yapacağız" ifadelerini kullandı.