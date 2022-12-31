Ekrem İmamoğlu kararında savcıdan bir hata daha

YSK Başkanı ve üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İmamoğlu'na ilişkin Cumhuriyet savcısı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, savcı başvuru dilekçesinde, İmamoğlu'na 5 gün fazla ceza verildiğini, cezanın 1 yıl 19 ay 15 gün olarak düzeltildikten sonra da onanmasını talep etti.

Ancak savcının talebinin istinaf mahkemelerinin kuruluş kanununa aykırı olduğu öğrenildi.

Şöyle ki, Bölge Adliye Mahkemeleri’nde ‘Onama’ diye bir kavram yok. Sadece İstinaf talebinin esastan reddi müessesesi var.

Cumhuriyet savcısının bu yönüyle de talepte bulunmasının tamamen usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda Cumhuriyet savcısının hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bir sanıkla ilgili mahkemeden ‘Düzelterek onama’ talebinde bulunabileceğine dair bir hüküm de yok. Ayrıca ‘onama’ kavramının bir yargılama ile ilgili davayı kesin, nihai sonuca tekemmül ettiren yüksek yargı makamı olan Yargıtay'a ait.

Hukukçular yasa gereği, ceza yargılamasında Cumhuriyet savcısının, hakkında karar verilmiş bir sanıkla ilgili fazla ceza verildiğini tespit etmesi durumunda lehe bozma, eksik ceza verildiği veya somut delil varlığına rağmen beraat kararı verildiğinin tespit edilmesi durumlarında aleyhe bozma talebinde bulunabileceğini söylüyor.

Savcının, bunun haricinde kanunda onamayla ilgili yetkili olmayan bir makamdan onama isteyemeyeceği gibi; kendisinin de yetkisini aşan düzeltme talebinde bulunamayacağı ifade ediliyor.