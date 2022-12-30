Ekrem İmamoğlu için 'Ocak' ayı iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla aldığı hapis cezasının yankıları sürerken, kulislerde İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "terör soruşturması"nda önümüzdeki günlerde görevden alınacağı yönünde bir beklenti var.

Ekrem İmamoğlu'nun hakaret davasında aldığı siyasi yasak ve hapis cezası sonrası dikkatler İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kasım ayında gazetecilerin yönelttiği, "Terör soruşturması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?" sorusuna "Bu tip bir kayyum, böyle bir değerlendirme gündemimizde yok" yanıtını vermişti. euronews’in edindiği kulis bilgisine göre İBB’ye bir kayyım ataması beklenmiyor ancak ocak ayının ilk günlerinde Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması yönünde bir beklenti var. Belediyede bu yönde hazırlıkların olduğu ve pek çok çalışanın da iş aramaya başladığı belirtildi.

euronews'e konuşan kaynak görevden uzaklaştırma söz konusu olduğundan Belediye Meclis'inde yeni başkanın atamasının yapılacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nu hakaret davasında suçlu bulunduğu için görevden alamayacağını, ancak terör soruşturmalarında İçişleri Bakanlığının böyle bir yetkisinin olduğunu söylemişti.