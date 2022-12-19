Ekrem İmamoğlu davasında yurttaşlar ne karar verirdi: İşte anketten çıkan çarpıcı sonuç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı, mahkeme kararının bir gün sonrasında 15 Aralık 2022'de Türkiye genelinde bin 500 kişiye soruldu.

Katılımcılara "Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 64'ü "Hayır, karar adil değil" yanıtını verdi. Yüzde 14 kararı adil bulurken, katılımcıların yüzde 22'si ise fikrinin olmadığını söyledi.

Yüzde 62 'karar siyasi' dedi

Türkiye Araştırmaları'nın anketinde iki soru daha yer aldı. "Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararla ilgili aşağıdakilerden hangisine katılırsınız" sorusuna katılımcıların yüzde 62'si "Siyasi bir karardır" yanıtını verdi. "Hukuki bir karardır" diyenler yüzde 17, "Fikrim yok" diyenler ise yüzde 21 olarak tespit edildi.

Yurttaşlar ne karar verdi?

Anketteki üçüncü ve son soru ise "Siz bu davaya bakan hâkim olsaydınız hangi yönde karar verirdiniz" oldu. Buna göre; yüzde 62 "Beraat kararı verirdim" yanıtını verdi. Yüzde 24 "Fikrim yok" derken, yüzde 14 ise "Hapis ve siyasi yasak kararı veridim" şeklinde cevap verdi.